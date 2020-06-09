Сервис карт Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижения, введенных в той или иной стране из-за коронавирусной инфекции. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщается на сайте компании Google, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В пресс-релизе компании сказано, что в условиях пандемии коронавируса важно знать, "насколько в определенное время переполнена железнодорожная станция или работает ли автобус по расписанию".

"В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на автомобиле или на общественном транспорте", - говорится в пресс-релизе.

Карты Google Maps будут показывать актуальную информацию от местных транспортных управлений. Функция первоначально будет доступна в Канаде, США и Мексике. Далее она будет доступна жителям Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексики, Нидерланд, Испании, Таиланда, Великобритании и США. Уточняется, что в ближайшее время список стран будет расширен.