В Twitter объявили праздничным днем дату отмены рабства в США

Американские компании Twitter и Square объявили праздничным днем для своих сотрудников в Соединенных Штатах 19 июня. Об этом сообщил глава Twitter Джек Дорси на своей странице в одноименной соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19 июня в 47 американских штатах из 50 отмечается - Juneteenth - день освобождения рабов.

"Компании Twitter и Square навсегда объявляют 19 июня праздничным днем в США. День празднования, образования и единения", - написал Дорси.

Он добавил, что руководство компании будет работать над тем, чтобы сделать эти даты праздничными для сотрудников по всему миру.