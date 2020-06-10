В Германии представлен массовый электрический суперкар

Немецкая фирма Elektron Innovativ вместе с итальянской Scuderia-E и турецким производителем систем хранения электроэнергии Imecar разработают мегаваттный суперкар One. Он получит композитный монокок, частично состоящий из натуральных волокон, а на публике впервые покажется в следующем году, в рамках Женевского автосалона. В планах Elektron Innovativ - стать массовым производителем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, компания Elektron Innovativ предпочла не вдаваться в подробности, поэтому о One известен самый минимум. Монокок суперкара представляет собой смесь из углепластика, арамида и биоволокон, в структуру которых интегрированы аккумуляторные модули; подвеска собрана на двойных поперечных рычагах со штангами-толкателями, а в движение двухдверку приводят несколько электромоторов, выдающих один мегаватт или 1360 лошадиных сил. Одновременно с запуском Elektron One будет сформована итало-турецкая команда для чемпионата Формулы Е, которая испытает технологии для следующих моделей компании.

Всего их запланировано три. Первыми выйдут открытая версия One, а также облегченный вариант для трека. Через пять лет Elektron Innovativ намерена показать гиперкар с гоночными технологиями. Кроме того, в линейке бренда может появиться электрический байк. При всем при этом компания надеется выпускать по 140 суперкаров ежегодно, а позднее выйти на показатель 500 штук. Стать массовым производителем помогут и цены: стоимость One постараются удержать в диапазоне 300-350 тысяч евро.