Акции Microsoft, Amazon и eBay достигли новых рекордов

Акции Microsoft Corp, Amazon.com Inc и eBay Inc во вторник достигли новых рекордных максимумов закрытия на фоне повышения спроса инвесторов на бумаги сектора электронной коммерции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, подъему котировок способствовали позитивные комментарии аналитиков.

В частности, аналитик Wells Fargo Брайан Фитцджеральд повысил рейтинг акций eBay с "ниже среднерыночного уровня" (underweight) до "на уровне среднерыночного" (equal weight), а также установил новую целевую стоимость - $50 вместо $32.

Он подтвердил рейтинг акций Amazon на уровне "выше среднерыночного" (overweight) и повысил их целевую цену с $2725 до $3000. Такую же целевую цену Amazon выставил аналитик BofA Securities Джастин Поуст, отметив, что результаты компании во втором квартале могут превзойти ожидания рынка.

Тем временем эксперты Morgan Stanley в аналитической записке во вторник сообщили, что акции Microsoft входят в число их фаворитов.

Фитцджеральд из Wells Fargo отмечает, что пока еще слишком рано судить о том, насколько устойчивым будет рост рынка электронной торговли, однако он ожидает сохранения высокого спроса "по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе", несмотря на начавшееся в США открытие традиционных розничных магазинов.

По итогам торгов во вторник акции eBay подорожали на 2,1%, до $49,75. Цена бумаг Amazon выросла на 3%, до $2600,86. Бумаги Microsoft прибавили в цене 0,8%, закрывшись на отметке $189,80, при этом в ходе сессии их цена поднималась до $190,70.

С начала текущего года котировки акций eBay и Amazon выросли примерно на 40%, тогда как акции Microsoft прибавили около 20%.