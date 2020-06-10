В Азербайджане уровень пиратства значительно снизился

В Азербайджане наблюдается значительное снижение уровня пиратства в сфере программного обеспечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил генеральный директор компании "Microsoft Azərbaycan" Гачай Мирзоев.

По его словам, это обусловлено широким применением лицензионного программного обеспечения в вузах страны.

"Точные данные в сфере программного обеспечения в стране будут приведены в отчете BSA (Business Software Alliance). Данный отчет охватывает пиратство не только в сфере программного обеспечения, но и в кинематографии, музыке, живописи и других сферах", - отметил Г.Мирзоев.

Напомним, согласно отчету, опубликованному BSA в 2018 году, уровень пиратства в нашей стране составлял 81%.