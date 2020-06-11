Смартфон Xiaomi Redmi 9 с квадрокамерой оценили в 150 евро

Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9. Несмотря на агрессивный ценник - от 150 евро, - новинка может похвастать квадрокамерой, 8-ядерным чипсетом MediaTek Helio G80 и емким аккумулятором на 5020 мАч, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Xiaomi уже начала продажи Redmi Note 9, однако новая модель является первыми представителем "обычной" 9-й линейки. Redmi 9 снабжен 6,53-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ (более высоким, чем HD+ у Redmi 8), который защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Производитель говорит, что соотношение площади его экрана к корпусу составляет 89,83%.

"Сердцем" Redmi 9 служит Helio G80, пишет GSMArena. На задней панели расположены четыре камеры. С главным 13-мегапиксельным объективом (f/2,2) соседствуют 8-мп широкоуголка (118 градусов, f/2,2), 5-мп макрообъектив (f/2,4) и 2-мп датчик глубины для портерной съемки. На лицевой стороне, в каплевидном вырезе, спрятана 8-мп селфи-камера (f/2,0) с постоянным фокусным расстоянием.

Батарея емкостью 5020 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Правда, в коробке с Redmi 9 будет лежать адаптер только на 10 Вт. Также присутствуют порт USB-C, 3,5-мм аудиовход для наушников, Bluetooth 5.0, FM-радио и Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Наличие NFC-чипа, позволяющего совершать бесконтактные платежи, будет зависеть от региона.

В Европе Redmi 9 с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 ГБ встроенной будут продавать за 149 евро. За модель с 4/64 ГБ попросят 179 евро. Старт продаж назначен на 18 июня.