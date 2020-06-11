Коронавирус "увеличил" количество геймеров почти вдвое

В мире почти вдвое увеличилось количество пользователей компьютерных игр. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад разработчика игрового контента Unity Technologies, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За время карантина число пользователей компьютерных игр в мире выросло почти на 50%. Так с начала 2020 года активных пользователей компьютерных игр или консолей стало на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом число пользователей мобильных игр возросло на 17%, против 13% до начала пандемии коронавируса.

Также отмечается, что люди начали ежедневно проводить за играми столько времени, сколько до карантина проводили на выходных. При этом, число скачиваний мобильных игровых приложений с января по март 2020 года выросло на рекордные 84%.