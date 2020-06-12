Xiaomi выпустила Mi Band 5

Компания Xiaomi выпустила новое поколение фитнес-трекера Mi Band.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, устройство получило увеличенный дисплей, новые циферблаты и новую зарядку, сообщается в официальном аккаунте продукта на китайской платформе Weibo.

Mi Band 5 имеет 1,2-дюймовый цветной AMOLED-дисплей, заявлена поддержка более 100 циферблатов, включая анимированные. Аппарат получил пульсометр, функцию замера насыщения крови кислородом, женский календарь, встроенное приложение для дыхательной гимнастики. В новом поколении Xiaomi добавила 11 видов тренировок, включая прогулки, бег, езду на велосипеде и прочие.

Впервые в истории линейки аксессуар вышел с обновленной магнитной зарядкой, автономность устройства составляет до 14 суток. Mi Band 5 имеет влагозащиту, устройство может получать уведомления со смартфона и управлять некоторыми его функциями. Трекер работает со смартфонами на iOS и Android.

В продажу Mi Band 5 выйдет 18 июня, стоимость базовой версии составит 189 юаней, или около 46 AZN. Версия с наличием NFC и поддержкой бесконтактной оплаты оценена в 229 юаней, или около 55 AZN.