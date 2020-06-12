Apple выпустит 9 новых моделей iPhone

Компания Apple планирует выпустить 9 новых моделей iPhone до конца этого года.

Об этом сообщает MySmartPrice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сведениям издания, Евразийская экономическая комиссия сертифицировала выпуск 9 моделей под номерами: A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411.

По версии издания, номера, вероятнее всего, принадлежат гаджетам iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Сертификаты комиссии свидетельствуют о том, что все эти смартфоны работают на операционной системе iOS 13.