SpaceX запустит 58 спутников системы Starlink

Компания SpaceX планирует вывести на орбиту очередную группировку малых спутников Starlink в предстоящую субботу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом SpaceX сообщила в своем Twitter.

"Мы намечаем запуск 58 спутников Starlink и трех аппаратов компании Planet labs на субботу, 13 июня, в 05:21 (12:21 мск - прим. ТАСС)", - уточнила SpaceX.

Для запуска выделена ракета-носитель Falcon 9. Ее первая ступень ранее дважды использовалась для доставки грузов на борт Международной космической станции.

Микроспутники Planet labs оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников Starlink, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группа аппаратов, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Предыдущие два запуска состоялись 22 апреля и 3 июня.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Планируется, что эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.