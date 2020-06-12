Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц

Американская технологическая корпорация Microsoft отказалась продавать полиции США свою технологию распознавания лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью газете The Washington Post заявил президент компании Брэд Смит.

По его словам, компания не продаст правоохранительным органам США технологию до тех пор, пока в стране не разработают законодательство, регламентирующее использование полицейскими этой системы.

Ранее другие американские корпорации IBM и Amazon отказались продать правоохранительным органам технологии распознавания лиц. Так, Amazon заявила, что в течение одного года не будет позволять полицейским управлениям в США использовать разработанное ею приложение Rekognition, которое ранее неоднократно критиковали за недостаточную точность распознавания лиц темнокожих.

В США в последние недели уделяют особое внимание работе полиции и возможному ущемлению стражами порядка прав чернокожих. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Позднее мужчина скончался в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов США начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, демонстрации сопровождались мародерством и вандализмом.