Sony представила PlayStation 5

Компания Sony наконец-то раскрыла дизайн своей консоли следующего поколения - как и принято в коронавирусную эпоху, в ходе онлайн-мероприятия. В течение часа зрителям трансляции показывали игры для новой приставки, она сама появилась лишь в самом конце.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, внешность у PlayStation 5 получилась неожиданно яркой, особенно на фоне консервативно-квадратной Xbox Series X от Microsoft. Несмотря на жабо в стиле графа Дракулы, PS5 все же можно будет устанавливать в двух положениях, хотя основным пока видится вертикальное. Версий две - с приводом 4K Blu-ray или полностью цифровая, как и полагается в 2020 году.

О ценах и дате выхода пока информации нет, но с весны известны некоторые технические характеристики: 8-ядерный процессор AMD Zen 2, видеокарта AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс, 16 Гб памяти GDDR6 и SSD-накопитель. Беспроводной геймпад DualSense уже тоже все видели.

В Sony обещают, что пятая PlayStation будет поддерживать "подавляющее большинство" игр из базы PS4. Из новинок на презентации показали Gran Turismo 7, Spider-Man: Miles Morales и Horizon Zero Dawn под тайтлом Forbidden West. Есть и несколько незнакомых имен - например, Project Athia, Stray или Kena: Bridge of Spirits. Уже на третью платформу в очередном редизайне выйдет семилетняя GTA V.