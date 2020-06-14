Facebook обвинили в торговле «наркотиками»

Бывший советник основателя Apple Стива Джобса Джоанна Хоффман обвинила социальную сеть Facebook в "торговле гневом", который она сравнила с наркотиками, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Когда я смотрю на Facebook, я начинаю думать, действительно ли их поведение продиктовано невежеством, или это следствие чего-то, что гораздо темнее, чем кажется", - сказала Хоффман, которую называли "правой рукой" Джобса, на панельной сессии, посвященной технологии General Magic.

При этом Хоффман отметила, что испытывает "огромное уважение" к достижениям Facebook. Однако некоторые аспекты деятельности социальной сети, по ее словам, "разрушают саму ткань демократии и человеческих отношений". "Они торгуют наркотиками, называемыми гневом", - отметила бывший советник Джобса.

Высказывания Хоффман прозвучали после серии критических замечаний в адрес Facebook и ее основателя и главы Марка Цукерберга. В частности, они были связаны с отказом соцсети удалить пост президента США Дональда Трампа, в котором тот намекнул на возможность применения военной силы для подавления протестов в нескольких городах, пишет CNBC.