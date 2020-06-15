Названа дата представления смартфона Huawei Enjoy 20

Как утверждают осведомленные информаторы, компания Huawei может представить смартфон Huawei Enjoy 20 уже в августе этого года.

Ранее сообщалось, что 24 июня состоится анонс Huawei Enjoy 20 Pro и Enjoy 20 Plus, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Предполагается, что смартфон Huawei Enjoy 20 будет оснащен OLED-панелью со встроенным подэкранным сканером отпечатков пальцев. Источники утверждают, что модель Huawei Enjoy 20 Pro, которую должны представить раньше, получить экран с частотой обновления изображения 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц.

По неофициальной информации, Huawei Enjoy 20 Plus может быть построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 800 5G SoC. В основной камере будут установлены датчики изображения разрешением 48, 8 и 2 Мп.

Смартфон Huawei Enjoy 10 был представлен в октябре прошлого года, при цене 170 долларов он не получил на NFC, ни разъема USB-C.