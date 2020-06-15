В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 46%), 36% не могут зайти в свой аккаунт, еще порядка 17% не могут просматривать сториз.