https://news.day.az/hitech/1244649.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании.
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 46%), 36% не могут зайти в свой аккаунт, еще порядка 17% не могут просматривать сториз.
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