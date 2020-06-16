ЕС выделяет 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

Еврокомиссия выделяет более 38 млн евро на поддержку ряда инновационных проектов, направленных на развитие "умных городов" и обеспечение их безопасности, а также на защиту инфраструктуры ЕС от физических и киберугроз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в понедельник, 15 июня, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Финансирование проектов будет проходить в рамках программы Евросоюза по исследованиям и инновациям Horizon 2020, указано в документе. "ЕС принимает конкретные меры по защите наиболее важных инфраструктурных объектов, городов и граждан, поскольку мы сталкиваемся с целым рядом различных угроз в сфере кибербезопасности", - подчеркнул в этой связи комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон.

Проекты ЕС по защите инфраструктуры от киберугроз

Речь идет, в первую очередь, о проектах SAFETY4RAILS, 7SHIELD и ENSURESEC, которые должны обеспечить безопасность работы сетей метрополитена и железных дорог, наземной космической инфраструктуры и спутников, а также услуг в области электронной торговли и доставки.

Еще два проекта - IMPETUS и S4ALLCITIES - направлены на повышение устойчивости городских инфраструктур и систем услуг и защиту граждан в случае угрожающих безопасности инцидентов в общественных местах. Ожидается, что проекты будут запущены в период с июня по октябрь 2020 года. Рассчитаны они на два года.