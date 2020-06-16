В Германии появилось приложение против коронавируса

В Германии в ночь на вторник стало доступно для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, предупреждающее о возможной опасности заразиться коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Приложение Corona-Warn-App будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Федеральное правительство, Институт имени Роберта Коха и разработчики - телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom и концерн по производству программного обеспечения SAP - проведут официальную презентацию программы в Берлине во вторник в 10.30 по местному времени.