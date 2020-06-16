https://news.day.az/hitech/1244867.html Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple - нарушения
Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple - нарушения
Еврокомиссия (ЕК) проводит антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple, сообщили в пресс-службе ЕК.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, американскую компанию подозревают в нарушении норм Евросоюза в системе Apple Pay.
"Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование", - передает сообщение ТАСС.
Кроме того, ЕК начала расследование против Apple в связи с возможным нарушением норм ЕС в работе App Store.
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