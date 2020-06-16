Amazon запустила технологию для обеспечения социальной дистанции в офисах

Американская корпорация Amazon запустила в тестовом режиме технологию для поддержания социальной дистанции между сотрудниками в своих офисах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщается в заявлении, размещенном во вторник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока мы продумывали изменения в рабочем пространстве и вводили новые правила в офисах, наши инженеры искали способы помочь в поддержании социальной дистанции. Одно из первых решений, к которому мы пришли, предполагает использование искусственного интеллекта и машинного обучения при съемке камерами видеонаблюдения в наших зданиях, чтобы помочь руководителям офисов обнаружить загруженные зоны и принять дополнительные меры для обеспечения социального дистанцирования", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению компании, камеры видеонаблюдения в офисах снабжены специальными датчиками, которые позволяют отделить людей от окружающего фона и оценить расстояние между ними. Записи с камер транслируются на больших экранах, где в режиме реального времени можно увидеть, соблюдают ли сотрудники дистанцию.

На трансляциях с камер вокруг каждого человека отображается зеленая окружность. Если необходимая дистанция в 6 футов (около 1,8 м) при контакте с другими сотрудниками соблюдена, окружность остается зеленой. Если она нарушена, окружность становится красной.

Предполагается, что благодаря этой технологии руководство и сами сотрудники смогут получать оперативную информацию о том, нарушили ли они или их коллеги дистанцию.

В заявлении также отмечается, что разработанное Amazon для этой технологии программное обеспечение будет выложено в открытый доступ, чтобы другие компании могли создать на его основе собственные инструменты для контроля социального дистанцирования в своих офисах.