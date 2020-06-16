Социальную дистанцию и наличие масок в Москве будут контролировать дроны

Соблюдение предписаний Роспотребнадзора на летних верандах кафе и ресторанов в Москве будут контролировать с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе на открывшихся сегодня верандах. А уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер. Протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима оформляют сотрудники полиции и ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций города Москвы)", - уточнили в пресс-службе.

Позже пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснила, что дроны и камеры будут использоваться только для контроля правильной расстановки столиков на верандах, контролировать соблюдение масочного режима через них не будут.

"Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд, а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков в кафе", - сказал собеседник агентства.