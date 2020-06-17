https://news.day.az/hitech/1245181.html Китай успешно вывел в космос три спутника
Китай успешно вывел в космос три спутника
В среду, 17 июня, Китай успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пуск был осуществлен в 15:19 по местному времени с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу.
Все три спутника были успешно выведены на орбиту, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-9".
Отмечается, что данный спутник будет использоваться для наблюдения за поверхностью земли, оценки пригодности сельскохозяйственных земель и др.
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