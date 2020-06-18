Доход владельца TikTok вырос на 130%

Прибыль китайской компании ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, в первом квартале текущего года составила около 40 млрд юаней ($5,6 млрд).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отметил один из собеседников агентства, доход компании вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другой источник утверждает, что ByteDance стремится за 2020 год заработать примерно 200 млрд юаней (более $28 млрд).

При этом, по данным Reuters, большую часть выручки приносит не TikTok, а реклама в сервисах компании, популярных в Китае - например, на платформе видеоклипов Douyin, которая представляет собой местный аналог популярного приложения.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 700 млн человек, соцсетью пользуются жители примерно 150 стран.