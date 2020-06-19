Apple закрывает магазины по всему США - из-за эпидемии
Американская корпорация Apple намерена опять закрыть ряд своих магазинов в нескольких штатах из-за того, что на их территории после отмены части санитарных мер снова быстро растет число заразившихся новым коронавирусом.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
Как оно отмечает, речь, в частности, идет об 11 магазинах в штатах Аризона, Северная и Южная Каролина, а также Флорида. Их работа недавно была возобновлена после приостановки, вызванной пандемией.
Власти указанных штатов уже приступили к снятию или ослаблению санитарных мер. После этого на их территории зафиксировали повышение скорости распространения инфекции.
В общей сложности у Apple более 500 магазинов по всему миру. Около 270 из них находятся в США.
Акции Apple после публикации информации о закрытии магазинов упали в цене на фондовых торгах в США. Их стоимость сократилась на $2,68 (0,76%), до $348,91.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,19 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 118 тыс. человек.
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