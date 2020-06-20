Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов

Предприниматель Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе, американский штат Калифорния, за 29 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет New York Post.

Как сообщает издание, у миллиардера есть еще восемь домов, помимо проданного.

Особняк в Калифорнии был выставлен на продажу еще в мае. Маск приобрел этот дом за 17 миллионов долларов в 2012 году у одного из основателей фонда Canyon Capital Митчела Джулиса. На территории имения за 30 миллионов есть теннисный корт, бассейн и фруктовый сад. Из окон дома открываются виды на океан. В этом же районе Лос-Анджелеса расположены еще пять объектов недвижимости, принадлежащих основателю Tesla и SpaceX.

О намерении избавиться от всего имущества Маск сообщил в Twitter 1 мая. Позже появились объявления о продаже им двух домов стоимостью 9,5 миллиона и 30 миллионов долларов.