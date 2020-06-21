Основатель Telegram предложил покончить с монополией Apple и Google

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, который отпраздновал очередную победу после разблокировки Telegram в России, заявил, что регуляторы уже 10 лет игнорируют монополию Apple и Google на установку приложений для iOS и Android и безумную комиссию в 30%, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Apple и Google налагают безумный налог с продаж в размере 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат - пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд в течение 10 лет.

Он не просто раскритиковал Apple и Google, но и дал простой ответ на вопрос, как ситуацию можно исправить. По его словам, достаточно дать пользователям простую возможность устанавливать приложения напрямую.

Решение очень простое: дать пользователям возможность устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore под контролем Apple, который предусматривает налог 30%, цензуру и отсутствие конфиденциальности. Просто скопируйте то, как приложения устанавливаются на компьютерах.