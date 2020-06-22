Раскрыт дизайн iPhone 12

Инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson) опубликовал макеты будущих смартфонов Apple. Фотографии с дизайном устройств разместило издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изображения подтверждают ранее появившиеся слухи о том, что iPhone 12 получат "угловатый" корпус и будут похожи на iPhone 4. Боковые рамки смартфонов плоские, как у iPad Pro последних поколений.

На фото показаны три модели смартфонов - с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все они имеют тройную камеру, однако, по слухам, старшая версия может получить сенсор LiDAR, как в iPad Pro 2020. Инсайдер раскрыл, что подобные модели используются производителями чехлов и других аксессуаров. Ранее Диксон до анонса Apple рассказал о выходе колонки HomePod и полностью показал дизайн iPad Pro.

Осенью 2020 года Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 12. В настоящий момент известно, что выйдет четыре устройства - два "наследника" iPhone 11 с экранами 5,4 и 6,1 дюйма и две Pro-версии с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма. Все они получат OLED-экраны, чип A14 и поддержку 5G. Стартовая цена составит 649 долларов.