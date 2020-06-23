https://news.day.az/hitech/1246712.html Создан самый мощный в истории квантовый компьютер
Создан самый мощный в истории квантовый компьютер
Компания Honeywell представила мощнейший в мире квантовый компьютер. Он вдвое мощнее, чем ближайший аналог, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Напомним, что вычислительная мощность квантового компьютера характеризуется так называемым квантовым объёмом. У нового устройства он равен 64, в то время как предыдущий "рекордсмен" производства компании IBM имел квантовый объём 32.
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