Создан самый мощный в истории квантовый компьютер

Компания Honeywell представила мощнейший в мире квантовый компьютер. Он вдвое мощнее, чем ближайший аналог, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что вычислительная мощность квантового компьютера характеризуется так называемым квантовым объёмом. У нового устройства он равен 64, в то время как предыдущий "рекордсмен" производства компании IBM имел квантовый объём 32.