Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников

Два немецких производителя автомобилей - Daimler и BMW - заявили о приостановке совместной работы над инновационными технологиями для бесплотных автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Принять такое решение подтолкнули экономические и юридические проблемы: сейчас такая работа "совершенно неуместна" для двух брендов.

В прошлом 2019 году Daimler и BMW объявили о намерении создать пять совместных проектов, в том числе - проект по созданию технологии беспилотного управления машиной любого класса.

В рамках проекта планировалось, что до 2025 года создателям удастся разработать инновационную основу для автономных машин 3-го и 4-го уровней.

Решение о временной (это подчеркивается в компаниях) заморозке работы над дорогостоящим проектом было принято по обоюдному согласию.

Тем не менее, от первоначальных планов никто из брендов не отказывается, в будущем работа, скорее всего, будет возобновлена.

Сейчас оба производителя - и Daimler, и BMW - намерены отдать все силы на реализацию двух других совместных проектов: каршеринге и райдшеринге.

Еще одна точка соприкосновения брендов в ближайшем будущем - усиление сотрудничества в области создания инновационных электрокаров, которые потеснили бы на рынке экологичных авто американского лидера - компанию Илона Маска Tesla.