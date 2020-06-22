Финская Nokia сокращает более 1,2 тыс. человек во Франции

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia сокращает 1233 человека в своем французском подразделении - в компании Alcatel-Lucent. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает в понедельник газета Ilta-Lehti.

Nokia приобрела Alcatel-Lucent в 2015 году за 15,6 миллиарда евро.

"Nokia сокращает в общей сложности 1233 рабочих места в своем Alcatel-Lucent, что означает, что треть сотрудников французской компании будет уволена", - говорится в сообщении.

Процесс слияния финских и французских активов продолжается. Газета уточняет, что при покупке Nokia обещала сохранить рабочие места во Франции. Представители французского профсоюза надеются, что правительство и президент придут на помощь рабочим, чтобы предотвратить сокращения.

Всего во Франции насчитывается 5138 сотрудников Nokia, 3640 из которых работают в Alcatel-Lucent Interantional.

Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2019 году составила 2,003 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру, обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.