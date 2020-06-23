Новый iOS, крупнейшее изменение Mac, обновление AirPods...

Apple 22 июня впервые провела свою ежегодную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) в онлайн-формате. Традиционно она была посвящена обновленным версиям операционных систем продуктов компании.

Главные анонсы с мероприятия Apple - в материале ТАСС, передает Day.Az.

iOS 14

Компания анонсировала много изменений главного экрана. В частности, теперь пользователи могут настраивать виджеты (то, как это уже есть в Android) нужных им приложений - например, погоды или календаря. Причем в течение дня они могут меняться автоматически. Также стало больше возможностей привести в порядок большое количество приложений: функция App Library автоматически сгруппирует в папках приложения по тематике (соцсети, игры, недавно скачанные, часто используемые).

Другое нововведение - App Clips, с помощью которого можно загружать облегченные версии приложений. Это может быть полезно, например, когда нужно воспользоваться сервисом по аренде самоката, но не хочется возиться с долгой загрузкой приложения из магазина.

Также компания показала, как с помощью iPhone можно завести машину. Так, электронный ключ регистрируется в Apple Wallet, затем смартфон надо приложить к замку автомобиля и разблокировать дверь. Чтобы завести мотор, нужно всего лишь положить смартфона на определенную панель внутри салона. Причем таким электронным ключом можно делиться с другим пользователем.

Обновления коснулись и голосового помощника Siri. Теперь запросы найти что-то в интернете и другие задачи появляются в виде уведомлений. Тот же принцип ввели и для входящих вызовов: звонки отображаются как пуш-уведомления и не занимают весь экран.

На конференции Apple показала собственное приложение-переводчик. Оно автоматически распознает язык говорящего. На старте будут доступны 11 языков, в том числе русский. Обещают и то, что переводчику не понадобится подключение к интернету.

Станет удобнее работать и с приложением "Сообщения": теперь можно закреплять важные переписки сверху остальных, адресовать сообщение конкретному пользователю в чатах и получать уведомления, когда кто-то из пользователей вас упомянул.

iPadOS 14

Многие функции iOS 14 перенесутся и в новую версии ОС для iPad. Помимо этого, в интерфейсе появится боковая панель для более удобной навигации по приложениям.

Изменения коснулись и стилуса Apple Pencil. Так, теперь записать что-то от руки можно прямо в приложениях - надписи будут автоматически переведены в печатный текст и отобразятся в нужном месте.

AirPods ​​​​​​

Apple уделила внимание и обновлениям в своих наушниках. Важным и долгожданным для пользователей нововведением тут стало автоматическое переподключение между устройствами. Например, пользователь слушает музыку на Mac, но тут звонит iPhone - при звонке наушники отключается от компьютера и соединятся со смартфоном.

Также в AirPods Pro будут внедрены технологии пространственного аудио, которое позволяет получить более объемное звучание в наушниках.

watchOS 7

Что касается часов, то тут компания расширила распознавание новых видов тренировок, добавив туда танцы. Кроме движений тела, Apple Watch также смогут распознавать процесс мытья рук: часы напомнят, если пользователь поленится отвести этой процедуре необходимое количество времени.

Также watchOS 7 получила функцию отслеживания сна.

tvOS 14

Режим "картинка-в-картинке" придет и в Apple TV.

Теперь можно будет, например, смотреть видео и параллельно запустить выпуск новостей.

macOS Big Sur

Новая операционная система для Mac, названная Big Sur, получила крупные изменения и стала больше похожа на iOS. Более того, многие функции из новых iPhone и iPad - среди которых виджеты, улучшения в "Сообщениях" - появятся и здесь.

Браузер Safari также претерпел много изменений: увеличилась скорость загрузки страниц, обновился дизайн пустой вкладки, появились встроенный переводчик и предпросмотр содержимого страниц при наведении курсора.

Но главное изменение в Mac коснулось аппаратной части - Apple отказывается от чипов Intel и переходит на свои собственные. Тим Кук, глава компании, даже назвал это "историческим днем для Mac". Apple пользовалась процессорами Intel почти 15 лет, поэтому это действительно большой шаг для компании. Собственные процессоры уже используются в остальных продуктах Apple, таких как iPhone и iPad. По заверению компании, это позволит улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности.

Как отметил в беседе с ТАСС руководитель Content Review Сергей Половников, данный шаг Apple экономически мотивирован: "Единая среда разработки позволяет полностью синхронизировать работу приложений между устройствами. Одно и то же приложение разрабатывается один раз и одинаково хорошо работает как на iPhone, iPad, так и на Mac. Экономически выгодно для компании, а пользователей больше "привязывает" к экосистеме Apple".

Первые компьютеры с процессорами компании должны появиться уже до конца года. Сам переход займет два года, сообщил Кук. При этом компания не отказывается от поддержки компьютеров Mac на базе Intel и продолжит выпускать обновления операционной системы для них на протяжении "многих лет".