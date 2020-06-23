Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

Вместе с анонсом новых операционных систем для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV компания Apple объявила, с какими моделями айфонов и айпадов, а также прочих "яблочных" гаджетов будут совместимы выходящие осенью программные обновления, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сильнее всего ущемлены в правах окажутся владельцы Apple Watch первых двух поколений - новая watchOS 7 заработает толко на смарт-часах начиная с Series 3. Кроме того, предупредили в компании, некоторые из функций на относительно старых моделях могут оказаться недоступны несмотря на то, что новая ОС на них установится.

А вот владельцам iPhone переживать не стоит: если ваш смартфон обновился в прошлом году до iOS 13, то и iOS 14 должна заработать на нем без проблем. С iOS 14 совместимы все айфоны начиная с iPhone 6s.

Аналогичная ситуация и с iPad: iPadOS 14 годится для установки на планшеты начиная с iPad Air 2, iPad mini 4 и "просто iPad" начиная с 5-го поколения, выпущенного в 2017-м году. Также операционка заработает на любых iPad из линейки "Pro".

Наконец, компания перечислила компьютеры Mac, совместимые с будущей macOS 11.0 Big Sur (дизайн которой существенно преобразится, став более похожим на iOS). Операционку удастся поставить на MacBook Air и Mac Pro начиная с 2013-го года выпуска, MacBook Pro, выпущенные в конце 2013-го или позже, компактные 12-дюймовые MacBook с 2015-го, а также Mac mini и iMac, выпущенные в 2014-м или позднее. О том, как выяснить модель своего компьютера, рассказано на официальном сайте поддержки Apple.