Baktelecom обеспечил группу инвалидов и семей шехидов Карабахской войны бесплатной беспроводной связью

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики - оказало поддержку в предоставлении бесплатной услуги беспроводной связи группе инвалидов и семей шехидов Карабахской войны, а также семей, нуждающихся в социальной помощи.

Целью проведения социальной акции является удовлетворение потребностей группы людей в услугах телефонной связи и интернета в период борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе акции соответствующим категориям заявителей, проживающих в пригородах Баку с ограниченной инфраструктурой связи, было бесплатно предоставлено оборудование с поддержкой услуги беспроводной связи и обеспечено ускоренное подключение к телекоммуникационным услугам.

Отметим, что Baktelecom с целью устранения трудностей в предоставлении услуг связи во всех селах Абшеронского полуострова и в ряде территорий столицы с ограниченной инфраструктурой внедряет технологию LTE (Long Term Evolution). В настоящее время посредством этой технологии около 10 тыс. абонентов оказываются телекоммуникационные услуги. Для подключения к услуге пользователи должны приобрести специальное приемное оборудование, поддерживающее беспроводную сеть.