Google будет автоматически удалять информацию, которую собирает о пользователях

В Google объявили о значительном изменении правил, применяемых по умолчанию в обращении с пользовательскими данными. Генеральный директор поисковика Сундар Пичаи написал в официальном блоге, что таким образом компания демонстрирует свою приверженность принципам конфиденциальности, безопасности и свободы выбора для пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новая политика будет распространяться на всех пользователей, которые зарегистрируют аккаунт Google, начиная с 24 июня. Все данные об их поисковых запросах, геолокации и голосовых командах, сделанных через устройства с Ассистентом Google, будут автоматически удаляться через 18 месяцев.

Исходно Google хранила все такие данные без ограничения срока - они крайне важны для ее бизнеса, так как позволяют точнее нацеливать рекламу. В прошлом году поисковик дал возможность пользователям через сервис "Отслеживание действий" задать автоматическое удаление данных через 3 или 18 месяцев, но по умолчанию автоудаление было отключено.

Нововведение отражает стремление Google продемонстрировать заботу о конфиденциальности пользовательских данных. Тем не менее, фактически оно затронет лишь незначительную долю пользователей. Для миллиардов владельцев аккаунта Google, которые его уже завели и не знают о возможности ограничить или вообще отключить передачу личной информации IT-гиганту, ничего не изменится - их данные, включая сделанные много лет назад поисковые запросы, будут без ограничений использоваться для нацеливания рекламы.