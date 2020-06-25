В Android обнаружили вирус

В популярных приложениях для смартфонов на операционной системе Android обнаружили опасный троян, цель которого - регулярно показывать пользователям навязчивую рекламу. Как передает Day.Az, об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе Avast.

Исследователи компании проверили магазин приложений Google Play Store. По итогу в 47 программах, имитирующих игры, сотрудники нашли рекламный троян HiddenAds. Они маскируются под безопасные и полезные, но на самом деле размещают навязчивую рекламу вне приложений.

В Avast подчеркнули, что подобные приложения могут скрывать свои значки на зараженном устройстве и навязчиво отображать рекламу, даже когда пользователь удалит программу с устройства. Найденные приложения в сумме были загружены более 15 миллионов раз.

Представителям Google сообщили о найденных приложениях, но в настоящее время некоторые из них все еще доступны в магазине. При этом программы имеют низкие игровые возможности и низкий рейтинг - в отзывах юзеры жалуются на постоянную рекламу.