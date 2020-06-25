Huawei попала в санкционный список Пентагона

Министерство обороны США представило список китайских компаний, в отношении которых могут быть введены санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В список Пентагона вошли 20 крупных компаний, среди которых телекоммуникационные компании Huawei и Hikvision, а также телефонные операторы China Telecom и China Mobile.

Согласно заявлению ведомства, данные компании "находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая", что дает основание для наложения ограничительных мер.

Представитель оборонного ведомства отметил, что список был направлен на рассмотрение конгрессу США.