https://news.day.az/hitech/1247768.html Huawei попала в санкционный список Пентагона
Huawei попала в санкционный список Пентагона
Министерство обороны США представило список китайских компаний, в отношении которых могут быть введены санкции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
В список Пентагона вошли 20 крупных компаний, среди которых телекоммуникационные компании Huawei и Hikvision, а также телефонные операторы China Telecom и China Mobile.
Согласно заявлению ведомства, данные компании "находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая", что дает основание для наложения ограничительных мер.
Представитель оборонного ведомства отметил, что список был направлен на рассмотрение конгрессу США.
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