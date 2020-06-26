Telegram обязали вернуть $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, который рассматривал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., обязал ее и всех ответчиков по делу в течение трех лет уведомлять указанный регулирующий орган о любых операциях по выпуску криптовалюты.

Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу суда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из них следует, что являющиеся ответчиками Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. "должны уведомлять комиссию за 45 дней до прямого или косвенного участия в выпуске криптовалюты" или какой-либо цифровой валюты. Вместе с тем в постановлении отмечается, что ответчики не обязаны получать от данного регулирующего органа разрешения на указанные операции. Кроме того, они не обязаны предоставлять иные сведения, помимо простого уведомления.

"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении. Эти средства должны вернуть покупателям цифровых токенов Gram. Около $1,19 млрд из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами. Кроме того, Telegram должна в течение 30 дней выплатить компенсацию в размере $18,5 млн.

В постановлении отмечается, что ответчики согласились на вынесение постановления "без признания или отрицания утверждений в обвинительном заключении". Вместе с тем они не оспаривают юрисдикцию суда в Нью-Йорке на разбирательство дела. Стороны достигли договоренности 11 июня. Она утверждена судом.

Суд в Нью-Йорке также обязал ответчиков выполнять требования законодательства США относительно того, что операции по продаже ценных бумаг должны быть зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Истцы оставляют за собой право начать новое судебное разбирательство, если выяснится, что Telegram во время процесса предоставляла заведомо ложную информацию.