Что скрывается за привлекательной ценой китайских смартфонов? (R)

Мы уже давно привыкли, что китайские торговые марки предлагают отличный функционал за приемлемую стоимость. Зачем платить огромные деньги за известные бренды, если можно приобрести все почти то же самое за более низкую цену. Но как оказалось, "скупой платит дважды" или как не стоит рисковать своей безопасностью ради выгодной сделки. Как сообщает издательство Forbes, опытный исследователь в области кибербезопасности обнаружил, что все его действия на смартфоне, попросту отслеживаются и собираются его новым смартфоном - Redmi Note 8. Как утверждает Габи Кирлиг, все собранные данные отправлялись на удаленные серверы Alibaba, которые якобы были арендованы Xiaomi. Таким образом, устройство отслеживало всю историю посещений в браузере, включая даже те действия, которые были сделаны непосредственно при помощи режима "инкогнито". При этом девайс собирал информацию даже о поисковых запросах в Google и использованных папках, а затем отправлял данные на удаленные серверы в Сингапуре и России, несмотря на то, что все домены были зарегистрированы в Пекине.

Forbes провело собственное расследование по данному вопросу и, как оказалось, "родные браузеры", предоставляемые Xiaomi в Google Play: Mi Browser Pro и Mint Browser, также собирают данные пользователей. А если учесть тот, факт, что на двоих у приложений для доступа в интернет, более 15 миллионов загрузок (согласно статистике, Google Play), то огромное количество личной информации на данный момент "гуляет" по удаленным серверам.

Xiaomi является одним из четырех крупнейших производителей смартфонов в мире по доле рынка, уступая Apple, Samsung и Huawei, а большой спрос бренда обусловлен дешёвой ценой за устройства, которые обладают многими из тех же качеств, что и более дорогие смартфоны. Но стоит ли игра свеч в данном случае решать потребителю.

Если с Xiaomi по сути даже если официальные представители отрицают наличие проблемы, отголоски "бреши в конфиденциальности" все же вырываются наружу, то в случае другого производственного гиганта все "обвинения" основаны на подозрениях. Таким образом, как передает CNN Business, Министерство торговли США заявило, что применяет новое правило, запрещающее Huawei и его поставщикам использовать американские технологии. Изменение, которое должно вступить в силу в сентябре, не позволит компаниям по всему миру использовать американские машины и программное обеспечение для разработки и производства чипов для Huawei или ее подразделений. Администрация Трампа считает Huawei угрозой национальной безопасности и подозревает в шпионаже. Huawei категорически отрицает факт, того, что китайские власти с помощью их девайсов, прослушивают США и их союзников. Известно, что данный поступок, многие привязывают к отношению Дональда Трампа к Китаю. Так, например, The New York Times пишет, что таким образом, президент США пытается обвинить Пекин в пандемии коронавируса, ссылаясь на тот факт, что вирус должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он вышел в мир.

Сам Huawei, чтобы уменьшить зависимость от американских производителей микросхем, таких как Qualcomm, предпринимает шаги по наращиванию собственного производства с помощью чипсета HiSilicon.

На данный момент весь мир приковал свой взгляд к дальнейшему развитию данной ситуации, полно также, как и к судьбе будущего всей китайской техноиндустрии.