Взломана защита iOS 14

Хакерам удалось обойти защиту iOS 14 и взломать iPhone с новой версией ОС. Это случилось менее чем через неделю после выхода бета-версии операционной системы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Взлом стал возможен благодаря уязвимости checkm8, которая связана с памятью устройства. Участники проекта checkra1n продемонстрировали в своих Twitter-аккаунтах скриншоты рабочих столов iPhone с установленным на них магазином Cydia, необходимым для скачивания ПО на взломанные устройства. По словам издания, джейлбрейк удалось установить на выпущенный в 2017 году iPhone X, работающий на бета-версии iOS 14.

Журналисты заметили, что полноценное ПО для взлома новой ОС смартфонов Apple выйдет раньше, чем предполагалось. При этом ждать релиза все равно придется как минимум до выхода финальной версии iOS 14, который намечен на осень. "Еще предстоит много работы, пожалуйста, следите за новостями и наберитесь терпения", - уточнил в своем Twitter-аккаунте один из хакеров под ником DanyL931.

Также издание обратило внимание, что на данный момент возможен взлом только iPhone X и более ранних смартфонов. Это связано с тем, что упомянутый эксплойт checkm8 затрагивает устройства, выпущенные до 2017 года. Вероятно, хакерам придется взламывать iOS 14 на актуальных девайсах через поиск новых уязвимостей.