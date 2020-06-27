Цукерберг потерял $7 млрд

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг потерял около $7,2 млрд после приостановки рядом фирм размещения рекламы на платформах социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter, входящих в состав компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее такие крупные корпорации, как Coca-Cola, Verizon, Unilever и ряд других предприятий заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

После бойкотирования Unilever размещения рекламы на платформах соцсетей Facebook акции компании упали на 8,3%, пишет агентство. Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, суммарная стоимость активов Цукерберга сократилась на $7,21 млрд и теперь составляет $82,3 млрд, что позволило генеральному директору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно вытеснить предпринимателя из первой тройки миллиардеров, в которую также входят глава корпорации Amazon Джефф Безос и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс.

На фоне растущего недовольства политикой корпорации Цукерберг в пятницу заявил, что администрация Facebook не намерена делать каких-либо исключений из правил соцсети для сообщений, которые публикуют в ней политические деятели. Кроме того, коропорация намерена удалять любые сообщения с призывами к насилию или отказу от участия в голосованиях.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам борьбы с расизмом. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.