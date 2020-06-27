Microsoft закроет все розничные магазины

После того, как стало известно, сколько денег потребуется на выход из мирового кризиса, случившегося из-за пандемии, Microsoft Corp. сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Компания зарезервирует 450 млн долларов (или 0,05 доллара в расчете на акцию) в текущем финансовом квартале на списание и обесценение активов.

Microsoft приостановила работу своих магазинов в конце марта в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении Microsoft говорится, что все ее сотрудники, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать в офисах компании и удаленно.

"Наши продажи выросли онлайн, так как портфель продукции был преобразован в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций", - сказал вице-президент Microsoft Corporate Дэвид Портер.