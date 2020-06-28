Samsung представит смарт-часы Galaxy Watch 3

Недавно в сети появилась информация, что компания Samsung анонсирует смарт-часы Galaxy Watch 3 даже раньше Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2.

Сейчас инсайдер раскрыл дату презентации новинки, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Эвана Бласс (Evan Blass) опубликовал новые рендеры часов. На одном из них можно разглядеть циферблат с датой 22 июля (среда). Предположительно, именно в этот день состоится анонс. Если это правда, то уже в ближайшее время Samsung официально объявит дату презентации.

Напомним, Galaxy Watch 3 выйдут на рынок в двух версиях - 41 мм и 45 мм. Младшая модель получит дисплей на 1.2 дюйма, а старшая - 1.4 дюйма. Часам также приписывают корпуса из нержавеющей стали или титана на выбор, накопитель на 8 ГБ, LTE, NFC, GPS, датчик ЭКГ, функцию измерения кровяного давления, а также защиту от воды IP68 и ударов MIL-STD-810G. Работать устройство будет под управлением фирменной системы Tizen OS 5.5.