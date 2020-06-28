«Постоянно думайте о том, что вы могли бы сделать лучше, и задавайте правильные вопросы»

28 июня 1971 в Южно-Африканской Республике родился сооснователь компании PayPal, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla Илон Маск. В день рождения выдающегося изобретателя нашего времени Day.Az со ссылкой на bazaar.ru представляет 20 его цитат о бизнесе, космосе и будущем.

1. Говоря о бизнесе, я думаю, лучше всего начинать в низшей точке и выходить на рынок на пике, чем наоборот.

2. Запуск и рост бизнеса намного больше зависит от инноваций, драйва и самоотдачи людей, которые его делают, чем от продукта, который они продают.

3. Если у тебя есть миллионы долларов, это меняет твой образ жизни - те, кто говорит иначе, нагло врут. Мне не нужно работать с точки зрения стандартной жизни, но, знаете, я работаю. Я работаю каждый день и на выходных, и я несколько лет не был в отпуске.

4. Я думаю, неправильно нанимать много людей, чтобы обеспечить выполнение сложной работы. Количество никогда не компенсирует недостаток таланта в поисках правильного ответа. Два некомпетентных человека ничем не лучше, чем один. Из-за этого процесс будет бесконечно долгим и дорогим.

5. Мой подход заключается в том, чтобы отыскать очень талантливых людей, убедиться, что среда в SpaceX настолько вдохновляющая и мотивирующая, насколько это возможно, и установить четкие и измеримые цели.

6. Я новичок в бизнесе, но не моя команда. Я бы сказал, что история не видела космической компании лучше. Не думаю, что когда-либо существовала группа таких талантливых людей, собравшихся в одном месте, в одной компании, работая над созданием ракеты.

7. Нет ничего особо дорогого в ракетах. Просто те, кто их строил и обслуживал в прошлом, делали это ужасно неэффективно.

8. Мне нравится участвовать в проектах, которые меняют мир. Это сделал интернет, и космос, вероятно, изменит мир больше, чем что бы то ни было. Если человечество сможет выйти за пределы Земли, очевидно, что там будет его будущее.

9. Если мы сможем стать одной из компаний, которые сделают человечество мульти-планетарным видом, это будет Святой Грааль. Звучит немного невероятно, но это произойдет, если люди создадут необходимые для этого предпосылки. Мы идем к большой философской цели, делая при этом громкий бизнес.

10. Мы привыкли к тому, что каждый год вещи становятся лучше: каждый год мы покупаем телефон лучше, чем предыдущий, лучший ноутбук. Мы ждем что новая модель автомобиля будет лучше, чем прошлогодняя. Но в космосе это не работает: надежность и стоимость - фундаментальные параметры транспорта - не улучшились.

11. Рано или поздно мы должны выйти за пределы нашего маленького голубого шарика или исчезнуть.

12. Самое сложное - это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы.

13. В физике есть понятие основополагающих принципов. Ты препарируешь реальность до ее фундаментальных оснований. И начинаешь выстраивать аргументацию оттуда. Это требует значительно больших ментальных усилий.

14. Я не хочу быть дедушкой, который не умеет проверять свою электронную почту. Но я вряд ли в будущем сделаю новый интернет-бизнес. Мне кажется, что мне следует направить свои усилия на создание вещей, которые позитивно могут сказаться на будущем человечества.

15. Мне нравится быть причастным к вещам, которые изменят Мир.

16. Я всегда первым делом думаю о том, являются ли наши знания о чем-то правдой. Может быть, есть какое-то другое объяснение? Я делал это с первых классов школы. Я всегда все оспаривал. Это доводило родителей до бешенства. Я никогда им не верил и всегда требовал отвечать на вопрос "почему?". Затем я пытался понять, имеет ли смысл их ответ.

17. Я работал с утра до ночи. Жил в том же складе, где снимал офис, а принимать душ ходил в раздевалки местного стадиона. Зато я сэкономил на аренде квартиры, и в первые два самых трудных года удержал компанию на плаву. Работайте по 80−100 часов в неделю. Это повысит шансы на успех.

18. Люди, которые знают меня, как правило, хорошего мнения обо мне. Вообще, до тех пор, пока я не уволил их, они всегда хорошего мнения обо мне.

19. Tesla Motors названа в честь Николы Теслы, поскольку мы используем некоторые его изобретения. Этот парень совершенно точно достоин большего признания обществом. Однако, если честно, мне всегда больше нравился Томас Эдисон, потому что в отличие от Теслы он смог вывести свои изобретения на массовый рынок и сделать их доступными для всего человечества. Тесла в этом провалился.

20. Когда Генри Форд стал производить дешевые и надежные автомобили, люди не сразу приняли его. Они сказали: "Нет, спасибо. Чем плохи лошади?". Это был огромный риск и он оправдался.