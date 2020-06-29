https://news.day.az/hitech/1248647.html Apple заставит пользователей iPhone покупать зарядное устройство
Apple заставит пользователей iPhone покупать зарядное устройство
Американская компания Apple может отказаться от зарядных устройств, которые идут в комплексе со смартфонами. Такой прогноз дал аналитик Минг-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он считает, что новые iPhone 12 не будут комплектоваться "зарядками". Вероятно, отдельно будут продаваться и наушники. Таким образом, покупатель телефона получит сам смартфон, кабель и документацию.
По мнению аналитика, такой ход позволит Apple сохранить цены на смартфоны на прежнем уровне.
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