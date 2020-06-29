Япония выделит более $652 млн на разработку систем мобильной связи 6G

Японские власти намерены оказать помощь в размере 70 млрд иен (почти $652,4 млн по текущему курсу) корпорациям, занятым разработкой систем мобильной связи шестого поколения (6G), которые планируется внедрить ближе к 2030 году. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее при кабинете министров был создан совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств, призванных разработать комплексную стратегию внедрения нового формата. В настоящее время в Японии переходят на системы связи пятого поколения (5G). В этом страна отстала от США и Южной Кореи, где использование 5G началось раньше. Японские власти беспокоит также отставание от Китая в разработке соответствующего оборудования, отмечает Kyodo.

Теперь, указывает агентство, правительство страны в сотрудничестве с бизнесом хочет наверстать упущенное и стать лидером в переходе на еще более скоростные и защищенные системы шестого поколения. Их, в частности, предполагается широко использовать в беспилотных транспортных средствах, организации дистанционного медицинского обслуживания.