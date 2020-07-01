В Apple появится кнопка включения с обратной связью

Компания Apple получила патент на новую кнопку для включения мобильных устройств. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новая кнопка будет занимать значительно меньше места, по сравнению с обычной. Кроме того, она оснащена технологией обратной связи со способностью считывать силу нажатия.

После подачи питания система активирует катушку, перемещая магнит. Это обеспечивает тактильную обратную связь с диапазоном 0,01 мм. Также устройство оснащено датчиком давления для отслеживания факта нажатия и его силы.

Технология позволит создать программируемую обратную связь. Согласно патенту, компания рассчитывает использовать новинку в качестве новой кнопки включения iPhone.

Ожидается, что спектр применения таких кнопок станет значительно шире, если технология "приживется". Она позволит создать сверхтонкую клавиатуру для iPad. О сроках выхода новинки на рынок неизвестно.