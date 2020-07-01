Новейший смартфон OnePlus Nord можно купить еще до анонса

Компания OnePlus сообщила о начале приема ограниченного количества предварительных заказов на смартфон OnePlus Nord, который пока что официально не был анонсирован. Кампания по предзаказам пройдет в три этапа, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

8 и 15 июля пройдут еще два этапа приема предварительных заказов. Количество смартфонов в первых двух стадиях не указано, но оно будет ограниченным. Только 15 июля компания будет принимать предзаказы в течение 24 часов.

Те, кто делает предварительный заказ смартфона, должны будут внести предоплату в размере 25 долларов. Оформившие предварительный заказ и первые покупатели смартфона получат OnePlus Nord в эксклюзивной упаковке.

Кампания по приему предзаказов стартует в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Хорватии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литве, Люксембурге и Латвии. Также в списке Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Великобритания.

Вчера компания мельком показала OnePlus Nord, а генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) заявил, что это первый за последние несколько лет смартфон компании, который будет предлагаться по цене менее 500 долларов.