Производство iPhone 12 сильно задерживается

Apple изо всех сил пытается сократить задержку в производстве iPhone 12, вызванную пандемией коронавируса и карантином, сообщает Nikkei Asian Review. При этом по данным издания, массовый выпуск новой линейки гаджетов отстает от графика на 4-8 недель.

Как сообщили источники NAR, задержка в производстве стала последствием временного закрытия некоторых фабрик поставщиков Apple, а также отсутствием работников на местах из-за самоизоляционных мер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В этом году компания должна представить четыре новых iPhone, которые впервые в истории компании получат поддержку технологии 5G, что позволит "яблоку" конкурировать с Samsung, Huawei и другими брендами, которые уже выпустили гаджеты со связью пятого поколения.

Принимая во внимание этот фактор, Apple старается "агрессивно" наверстать упущенное время, что помогло компании избежать самого худшего сценария, который был возможен три месяца назад - речь идет о переносе релиза iPhone 12 на 2021 год. Теперь же у бренда есть все шансы успеть выпустить новые гаджеты в текущем году, хотя и с некоторым отставанием.

Чтобы достичь таких результатов, сотрудникам Apple и работникам поставщиков-партнеров компании приходится работать сверхурочно.

"На текущий момент ситуация такова, что массовое производство задерживается на пару месяцев, но Apple делает все возможное, чтобы сократить отставание. Однако есть вероятность того, что текущее расписание будет переписано", - заявил один из источников Nikkei.

Другой источник сообщил о том, что часть инженеров Apple уже вернулась к работе в офисы в июне после снятия режима самоизоляции в Калифорнии, чтобы компания смогла провести презентацию iPhone 12 в сентябре, как это планировалось изначально.

Многие компании Кремниевой долины разрешили своим сотрудникам работать из дома как минимум до сентября, но Apple начала процесс возврата работников в штаб-квартиру как только это стало возможным. Причиной этому являются особенности работы компании-производителя гаджетов - многие процедуры и тесты просто невозможно осуществлять в удаленном режиме.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил о том, что финальный дизайн iPhone 12 еще не утвержден, поэтому релиз линейки не стоит ожидать раньше октября. Кроме того, вероятно, этот срок будет дополнительно сдвинут.

Известно, что в начале 2020 года Apple поставила себе амбициозную задачу выпустить 100 млн iPhone с поддержкой 5G до конца года. Однако из-за ситуации с COVID-19 эти цифры были сокращены до 80 млн устройств.

Впрочем, даже такой показатель является признаком того, что Apple уверена в хороших продажах своей новой линейки, несмотря на пандемию.

В 2019 году Apple продала 191 млн iPhone, что на 8,5% меньше, чем в предыдущий отчетный период. По данным аналитика GF Securities Джеффа Пу, в 2020 году продажи самого популярного гаджета компании снизятся до 184 млн - на 4% относительно прошлого года.