В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

Разработчики мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, анонсировали несколько новых функций. Самой заметной стала возможность быстро добавлять новых знакомых в список контактов с помощью QR-кодов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы автоматически сгенерировать персональный QR-код, в которым будут зашифрованы его имя и номер телефона, пользователь должен перейти в раздел с настройками и нажать на иконку двумерного штрих-кода. Оттуда же можно считать чужой QR-код на камеру смартфона.

Обмениваться QR-кодами рекомендуется только при личной встрече. Пересылать их в виде скриншота не следует - слишком высок риск, что номер телефона будет раскрыт третьим лицам.

Сейчас делиться контактами в мессенджере не очень удобно, и этого нельзя сделать внутри приложения. Сначала понадобится запустить "звонилку", открыть адресную книгу и добавить новую запись. Только после этого можно будет вернуться в WhatsApp и написать сообщение.

Помимо QR-кодов, в новую версию WhatsApp добавили возможность обмениваться анимированными стикерами, а также темную тему оформления для десктопной и веб-версии приложения.

Улучшения затронули и функцию видеозвонков. Если в чате общаются несколько человек, пользователь может развернуть видео одного из них на весь экран. Для этого нужно нажать и удерживать видео выбранного контакта. "Кроме того, мы добавили иконки видеозвонков в групповые чаты из восьми или менее участников, чтобы вам было проще совершать видеозвонки одним нажатием", - сказали в компании.

Новые возможности станут доступны всем пользователям в течение нескольких недель.