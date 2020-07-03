У Xiaomi вышел первый OLED-телевизор

Компания Xiaomi, до сих пор продававшая относительно недорогие телевизоры с ЖК-экранами, анонсировала свою первую модель с матрицей на органических светодиодах. 65-дюймовую новинку - первую в линейке Master Series - уже можно купить в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В ТВ установлена OLED-панель (10 бит, 120 Гц) производства LG с охватом 98,5% цветового пространства DCI-P3. За счет тонких рамок экран занимает 98,8% площади, пишет Engadget.

Заявлена поддержка практически всех стандартов HDR (Dolby Vision, HDR10+, HDR и HLG), новейшего HDMI 2.1, а также 65-ваттной, 5-канальной акустической системы Dolby Atmos. Как утверждают в Xiaomi, в играх время отклика не превышает миллисекунды, что делает новый ТВ подходящим для консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5.

В Китае новинку можно купить за 12 999 юаней (около 130 тысяч рублей по текущему курсу).

В прошлом месяце Xiaomi выпустила в России два новых смарт-ТВ на операционной системе Android TV. За 50-дюймовый Mi TV 4S просят 27 990 рублей, за 65-дюймовый - 54 990.