Новый Google Chrome значительно экономит заряд аккумулятора

Компания Google тестирует функцию фирменного браузера Chrome, которая позволит продлить время автономной работы ноутбуков, смартфонов и других мобильных устройств, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Об этом рассказал тематический ресурс TheWindowsClub. Начиная с версии Chrome 86, в браузере введено ограничение таймеров Javascript для страниц в фоновом режиме - не больше 1 срабатывания в минуту, как в Safari у Apple. Функция доступна в Chrome для Windows, Mac, Linux, Android и Chrome OS в экспериментальном виде, её можно активировать на странице chrome://flags.

Разработчики обнаружили, что нет никакой пользы для пользователей в излишнем использовании таймеров JavaScript, когда страница открыта в фоновом режиме. Нет необходимости отслеживать многие параметры, например, проверять не изменилась ли позиция прокрутки или анализировать взаимодействие с рекламой. Все эти "неважные" задачи JavaScript для страниц в фоне приводят к излишнему расходу аккумулятора мобильных устройств.

Ограничение позволяет снизить излишний расход заряда. Разработчики Google протестировали функцию с 36 открытыми в фоне пустыми вкладками и получили "выигрыш" почти в 2 часа автономной работы (28%). При дополнительном воспроизведении видео YouTube в фоне разница в автономной работе составила почти 36 минут (13%).